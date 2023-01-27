نوفا: اتفاقية إيني ذات أهمية إستراتيجية لإيطاليا

غدا السبت 28 يناير، بالعاصمة الليبية طرابلس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) ستوقع شركة إيني الإيطالية اتفاقية لتطوير حقول الغاز البحرية في المياه الغربية للبلاد ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة.

سيتم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة البعثة الحكومية الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء، جوجيا ميلوني وبحضور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، و رئيس وزارة الداخلية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي. وحتى الآن لا توجد تفاصيل دقيقة حول الاتفاق ، لكن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، فرحات بن قدارة ، قدم بعض التصريحات في سلسلة من المقابلات مع كل من وسائل الإعلام الليبية والأمريكية ، مما يؤكد على قيمة الاتفاقية لمستقبل قطاع الطاقة الليبي.

ووفقا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فإن الاتفاقية ستبلغ قيمتها التقديرية حوالي 8 مليارات دولار (حوالي 7.3 مليار يورو) وستكون أهم استثمار منفرد لقطاع الهيدروكربونات الليبي منذ 2011. وكما ذكر بن قدارة في تصريحات إعلامية ، فإن الهدف من الاتفاق هو إنتاج ما يصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من البحر الأبيض المتوسط (24 مليون متر مكعب ، ثلاثة أضعاف واردات إيطاليا الحالية من ليبيا تعادل 7-8 مليون متر مكعب يوميا) للاستفادة من نمو الطلب في أوروبا بعد التخلي عن الإمدادات من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد بلغ إجمالي إنتاج ليبيا من الغاز في عام 2021 حوالي 9,23 مليار متر مكعب في عام 2021 ، مقارنة بالاحتياجات المحلية البالغة 6 مليارات متر مكعب.

في ديسمبر الماضي ، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في مذكرة أن مفاوضات الأشهر الأخيرة مع إيني كانت تتعلق بمناطق الاستكشاف A و E من Block NC41. ويقع الأول في الجزء الأوسط من بلوك NC41 ، على بعد حوالي 75 كيلومترا من الساحل الليبي على عمق مياه يتراوح بين 93 و145 مترا ، بينما يقع الثاني في الجزء الأوسط الشرقي من بلوك NC41 ، على بعد حوالي 125 كيلومترا من الساحل الليبي على عمق يتراوح بين 205 و 235 مترا. في البيان الصحفي ، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أيضا الأسباب التي تجعل “من الضروري تنفيذ المشروع على الفور “.

وسيبدأ إنتاج الغاز في حقلي الوفاء وبحر السلام في الانخفاض في عام 2025 بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا (حوالي 1,2 مليون متر مكعب) ، مما سيؤدي إلى نقص في إمدادات الغاز للاستهلاك الداخلي، وإذا لم يتم تعويض هذه الخسارة بالاستثمارات وزيادة الإنتاج ، فستضطر الدولة الليبية إلى استيراد الغاز لتزويد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز بالوقود”. كما أوضحت الشركة أن “استثمار 8 مليارات دولار” سيعيد ليبيا إلى الواجهة، ويجذب مستثمرين جدد من قطاع النفط والغاز وبالتالي نموّ الاقتصاد الليبي.

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تتزامن اتفاقية الطاقة مع إطلاق “خطة ماتي” التي أرادها الرئيس ميلوني وتهدف إلى تعميق العلاقات السياسية وقطاع الطاقة بين إيطاليا وقطاع الطاقة القارة الأفريقية. الاتفاقية هي جزء من الهدف الذي تسعى إليه حكومة ميلوني لجعل إيطاليا مركزا للطاقة في أوروبا ، وتطوير المحور الجنوبي الشمالي والبنى التحتية القائمة مثل غاز ترانسميد خطوط الأنابيب مع الجزائر وغرينستريم مع ليبيا متصلة بالشبكة الإيطالية والأوروبية.

كما يؤكد تحليل أجراه مركز الأبحاث الأمريكي “هورايزون” ، فإن مشروع تطوير موارد الغاز البحرية في ليبيا كان قيد العمل لبعض الوقت وينبع من اتفاقية استكشاف تم اتباعها في السنوات الأخيرة من عهد القذافي ، ولكن تأخر بسبب عدم الاستقرار السياسي. وسرّع بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الذي حل محل سلفه مصطفى صنع الله بعد اتفاق بين الدبيبة وحفتر، المحادثات في الأشهر الأخيرة، على أمل أن يجتمع بنمو محلي. الطلب على الغاز مع عكس الانخفاض في الصادرات إلى إيطاليا من خلال خط أنابيب الغاز Greenstream الذي يربط الحقول الليبية بالشبكة الإيطالية التي تصل إلى Gela.

ونظرا لموقعه قبالة غرب ليبيا، لا يواجه المشروع مخاطر كبيرة فوق الأرض مرتبطة بالبنية التحتية البرية للنفط والغاز في البلاد، بما في ذلك التعرض للتخريب و الهجوم. وقد تباطأ تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا في العامين الماضيين ويبلغ حاليا حوالي 7-8 ملايين متر مكعب يوميا. من يناير إلى نوفمبر 2022 ، استوردت إيطاليا حوالي 2,3 مليار متر مكعب من الغاز من ليبيا، مقارنة ب 3 مليارات مكعب متر في نفس الفترة من عام 2021. وفي عام 2019 ، في الفترة من يناير إلى ديسمبر ، استوردت إيطاليا حوالي 5,7 مليار متر مكعب من الغاز عبر Greenstream.

تعتبر إيني الشركة الدولية الوحيدة التي لم تغادر البلاد أبدا (ولا حتى أثناء الحرب) والتي تضمن بالإضافة إلى ذلك مصدر الدخل الوحيد للبلاد، تتواجد الشركة الإيطالية في ليبيا منذ عام 1959 وتعمل في مشروع مشترك مع شركة NOC الحكومية الليبية وهي المشغل الدولي الرئيسي في إنتاج الهيدروكربونات في ليبيا. من خلال خط أنابيب جرينستريم ، يصل الغاز الليبي المنتج من حقلي الوفاء وبحر السلام الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز ، وهي شركة تشغيل مملوكة بالتساوي بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط ، إلى إيطاليا.

في عام 2021 ، بلغ إنتاج الغاز السنوي لشركة إيني في ليبيا حوالي 5,6 مليار متر مكعب. ويعبر خط الأنابيب، الذي يتألف من خط بطول 520 كيلومترا، البحر الأبيض المتوسط ويربط محطة معالجة مليتة على الساحل الليبي بجيلا في صقلية، وتبلغ سعة خط الأنابيب حوالي 8 مليارات متر مكعب سنويا.