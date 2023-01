ليبيا – أعلنت لجنة قبول وفرز المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية في مجلس الدولة الانتهاء من عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب السيادية.

المكتب الإعلامي لمجلس الدولة نشر قوائم المرشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذين تنطبق عليهم شروط الترشح.

وطلب المجلس من المرشحين تسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، لمدة (5 إلى 10) دقائق، وفي موعد أقصاه نهاية دوام الأحد القادم بمقر ديوان المجلس، الساعة 15:30 أو عن طريق البريد الخاص باللجنة: [email protected]

المجلس أكد أنه سيتم استبعاد أي مترشح لم يقدم التسجيل المطلوب، كما لا يشمل هذا الإعلان من سبق له تقديم تسجيل مرئي للمجلس.

The post مجلس الدولة يعلن الانتهاء من عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب السيادية.. وينشر قوائم المترشحين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

