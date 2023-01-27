جلال العاشي يقدم أوراق اعتماده رئيساً لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي

قدم سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، جلال العاشي، اليوم الجمعة، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضاً، ورئيساً لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

وعبر العاشي عن سعادته، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه دعا أورسولا إلى مزيد الدعم من الاتحاد الأوروبي من أجل استقرار ليبيا.

وغرد العاشي قائلا: “سعدت بتقديم أوراق اعتمادي إلى أورسولا فان دير لاين، ونقلت إليها تحيات الرئيس محمد المنفي، ودعوتها إلى مزيد من دعم الاتحاد الأوروبي من أجل استقرار ليبيا، وحملت نقل تأكيدها على استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا”.