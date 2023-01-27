اللواء أبوزريبة يفتتح مقر الإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الشرقية

الوطن|رصد

افتتح وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة يوم أمس الأربعاء مقر الإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الشرقية بمدينة شحات، وبحضور عدد من الضباط ومدراء الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية بِالمنطقة، وأعضاء البلدية والحكماء والأعيان.

وقام أبوزريبة رفقة الحضور بجولة تفقديّة داخل المبني شملت المكاتب والإدارات والأقسام؛ للاطلاع على مدى تجهيزات المبني للشروع في العمل.

وتقدم وزير الداخلية بالشكر الجزيل على الجهود المبذولة من أجل استكمال المبني في الوقت المناسب، مؤكدًا على ضرورة البدء في عمل الإدارة لمهامها المناطة بها.

وأكد أبوزريبة على إهتمامه ودعمه التام لإنجاز كافة المشاريع التابعة للوزارة، وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة منتسبي أجهزة الوزارة، وذلك ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبعد الافتتاح عقد معالي الوزير اجتماع بالمقر مع مدير الإدارة ومنتسبيها؛ لمناقشة آلية العمل ومدى استعداد الإدارة للشروع في العمل والتنسيق بين كافة الفروع والجهات لتأمين الساحل الليبي من أي خروقات أمنية قد تحصل.

بدورهم، تقدموا أعيان وحكماء البلدية بالشكر والثناء للوزير على مجهوداته وحرصه على دعم الأجهزة الأمنية والعمل على بسط الأمن بالمدينة.