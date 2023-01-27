متحدياً الحكم القضائي.. المودي: انتخابات البلديات مستمرة دون توقف

أكد مستشار اللجنة المركزية للانتخابات المحلية باسم المودي، الجمعة استمرار اللجنة المركزية في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية بالبلديات التي أنهت مجالسها المدد القانونية دون توقف، داعيا أصحاب المصلحة والمواطنين إلى عدم الانجرار بما سماه محاولات عرقلة العملية الانتخابية.

جاء ذلك ردا على ما نشرته بعض المنصات الإخبارية بشأن إصدار حكم قضائي بتوقف تنفيذ الانتخابات على نظام القائمة المغلقة المطلقة الذي نص عليه القرار الإداري الذي أصدرته رئاسة الوزراء ولائحته 519 لاعتماد الأسس والضوابط المنظمة للعمل الانتخابي.

ووصفت اللجنة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل وبعض المنصات الإخبارية بالحملة الممنهجة لإبطال انتخابات المجالس البلدية، مؤكدة بأنه لا يوجد أي تغيير في رزنامتها الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي لبلديتي غريان والعربان المزمع إجراؤهما مع بداية فبراير القادم.