حبيب: مجلس الدولة سيختار 7 مترشحين لخمسة من المناصب السيادية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري حسن حبيب، إن مجلس الدولة منوط به اختيار 7 مترشحين لخمسة من المناصب السيادية.

وأوضح حبيب في تصريح صحفي، أن قوائم المترشحين تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 منهم من الـ 7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف حبيب أن مجلس النواب يحيل القوائم بعد ذلك إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ 3.

ولفت حبيب إلى أن المناصب السيادية المنوط بنا اختيار مرشحيها هي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مفوضية الانتخابات، نائب محافظ المركزي، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأشار حبيب إلى إسقاط ترشح كل من لم يقدم تسجيلا مرئيا يتضمن التعريف به وسيرته المهنية ورؤيته، موضحا أنه سيراعَى في قَبول المترشحين شروط قوانين المؤسسات المترشحين لها إلى جانب اتفاق بوزنيقة الذي قسم المناصب السيادية على الأقاليم التاريخية الثلاثة، وفق قوله.