كتلة برلمانيات من أجل ليبيا تدين الهجوم على منزل النائبة سارة السويح غرب طرابلس

العنوان – طرابلس

دانت كتلة برلمانيات من أجل ليبيا الهجوم على منزل عضو مجلس النواب سارة السويح غرب طرابلس.

وأعلنت الكتلة في بيان لها استنكارها بأشد العبارات للهجوم في الوقت الذي ندعو فيه للمصالحة والسلم والسلام المجتمعي ونعمل جاهدين من أجل الدفع بعجلة استقرار البلاد وفرض هيبة القانون وأجهزة الدولة.

وأوضحت الكتلة أن الهجوم جاء كذلك في الوقت الذي نطالب فيه الجهات الأمنية بضرورة الاضطلاع بدورها والقيام بواجبها على أكمل وجه لنشر الأمن وملاحقة من يعتدي على الحقوق المدنية لأي مواطن مهما كانت الذرائع.

وأفادت كتلة برلمانيات من أجل ليبيا أنه لا وجود لأي دولة نسعى لبنائها قبل أن يستتب الأمن ويفرض القانون هيبته عن طريق أجهزته الشرعية.

وكان خارجين عن القانون هاجموا منزل السويح في مطلع يناير الجاري واستعملوا في هجومهم قنابل يدوية وقواذف ” أر بي جي ” ما أدى إلى تدمير منزلها وحرقه وترويع جيرانها وأهالي المنطقة.

وأدان مجلس النواب رئاسة وأعضاء بأشد العبارات الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب عن مدينة جنزور سارة السويح الذي قام به مجهولين خارجين عن القانون.

وأوضح المجلس في بيانه أن هذا الهجوم نتيجة لممارسة عملها الديمقراطي ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب.

وذكر مجلس النواب أن هذه الإعتداءات على ممثلي الشعب لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم.

وطالب المجلس النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.