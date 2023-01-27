مجلس النواب الليبي يدين حادثة حرق المصف في السويد

أدانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب واقعة حرق المصحف الشريف على يد متطرف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن العملية مهينة وفيها بث للكراهية ومستفزة لمشاعر المسلمين في كل مكان مستنكرة تساهل الحكومة السويدية تجاه ما حصل وعدم اتخاذها إجراءات ردعية لمرتكب الجريمة.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من السفيرة السويدية في ليبيا بشرح موقف حكومتها من الحادثة، مشددة أن صمت السويد يهدد علاقاتها بالمنطقة بما يفرض عليها موقفا حازما.

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