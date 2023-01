على خلفية حرق المصحف.. دار الإفتاء تدعو لقطع العلاقات مع السويد وهولندا أو تجميدها

دعت دار الإفتاء الدول المسلمة كافة إلى قطع العلاقات مع السويد وهولندا، أو تجميدها، بسبب قيام بعض المتطرفين بالمساس بقداسة المصحف الشريف، من خلال تمزيقه وإحراقه بحماية الشرطة في كلا البلدين.

وقال مجلس البحوث بدار الإفتاء في بيان له، إن هذا الفعل القبيح يدل على ما وصل إليه القوم من حقد وغيظ، تجاه دين الإسلام وكتابه ومقدساته وأتباعه، مضيفا أن المقاطعة واجبة ما لم تعتذر الدولتان رسميا عما حصل من إهانة لقرابة ملياري مسلم، وفق بيان دار الإفتاء.

كما طالبت دار الإفتاء التجار وعموم الناس، في ليبيا وبلاد المسلمين، بمقاطعة البضائع المستوردة من السويد وهولندا، وكذلك مقاطعة فرنسا، التي سبقت في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعتذر إلى اليوم، والهند التي تقتل المسلمين على الهوية، بحسب البيان.

وقالت دار الإفتاء إن على مسلمي الدولتين المطالبة بمعاقبة المتطاولين، ومتابعة ذلك من خلال الطرق المتاحة لديهم.

ونادت دار الإفتاء بخروج الشعوب المسلمة إلى الميادين والساحات؛ لتسمع صوت إنكارها للعالم كله، داعية وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها حيال هذه القضية، من خلال دعم نشاط المسلمين ضد التطاول على كتاب الله تعالى، ومقدسات المسلمين عامة، وفضح تحامل كثير من الجهات الغربية – السياسية والإعلامية – على الإسلام وأهله، وزيف شعاراتهم، وفق بيان مجلس البحوث.

المصدر: دار الإفتاء الليبية

