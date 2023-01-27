مركز الرقابة على الأغذية في ليبيا يدعو منظمة الغذاء العالمي للالتزام بجودة الإعانات

بحث مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عبدالحميد يربوع، مع مسؤولة قطاع الشرق الأوسط لمنظمة الغذاء العالمي، جودة الأغذية والأدوية الموردة من المنظمة على شكل إعانات.

ودعا يربوع، خلال اللقاء الذي عقد في فرع المركز بالعاصمة طرابس اليوم الجمعة، إلى الالتزام بجودة المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية، في حضور السفير التشيكي لدى ليبيا.

وحسب بيان المركز على صفحته في موقع فيسبوك، أثنى السفير التشيكي على دور المركز في حماية المستهلك وأنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها في الإختصاصات المنوطة به.

وبحث اللقاء أوجه التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز الأجنبية المماثلة لمركز الرقابة على الأغذية وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.