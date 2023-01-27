الحويج يستعرض مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين

العنوان – طرابلس

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين.

وأوضح الجانبان خلال اللقاء اليوم الجمعة أن آلية تنظيم السلع تساهم في الرفع مستوى الصادرات و تسهيل حركة رجال الأعمال.

وتطرق الحويج وبن رجب إلى سُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر لحلحلة مشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالبلدين.

واتفقا وزير الاقتصاد والتجارة مع نظيرته التونسية على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي .

وتابع اللقاء ما تم الاتفاق عليه بين وزير الاقتصاد والتجارة و وزيرة التجارة وتنمية الصادرات تونس بمحضر الاجتماع المؤرخ 16 نوفمبر 2022م