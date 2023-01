مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يبحث مع منظمة الغذاء العالمي التعاون وتبادل الخبرات

بحث مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مع مسوؤلة قطاع الشرق الأوسط لمنظمة الغذاء العالمي أوجه تقديم وتحقيق التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز المناظرة للمركز خارجياً وتبادل الخبرات معها.

ووفق المركز فقد جاء هذا اللقاء بين الجانبين والذي حضره السفير التشيكي لدى ليبيا، للاطلاع على دور المركز فيما يخص جودة الأغذية والأدوية التي يتم توريدها عن طريق المنظمة على شكل إعانات، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.

من جانبه أكد مدير عام المركز، على ضرورة أن تكون شحنات الأغذية والأدوية الموردة عن طريق منظمة الغذاء العالمي ذات جودة عالية تطابق المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية.

كما أثنى السفير التشيكي على دور المركز في حماية المستهلك وأنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها المركز في مجال اختصاصاته المناطة به، وفق المركز.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

