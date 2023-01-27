مباحثات ليبية تونسية حول تنظيم حركة السلع بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، آلية تنظيم حركة السلع، لرفع الصادرات وتسهيل مهمة رجال الأعمال.

وجاء ذلك خلال لقاء اليوم الجمعة؛ للإعداد لاجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد اللجنة المشتركة بين ليبيا وتونس، ومتابعة ما اتفق عليه في لقاء سابق بتاريخ 16 نوفمبر الماضي.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، تناول اللقاء سُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر لحل مشكلات وصعوبات تواجه رجال الأعمال بالبلدين.

واتفق الوزيران على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي.