الدبيبة يعتزم بيع عدد من الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى بمزاد علني

الوطن| رصد

أوضحت وثيقة تعود لعدد من الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى، ضلوع حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية بيع تلك الاستثمارات في مزاد علني يُعقد في الـ15 من فبراير المقبل.

المزاد الذي سيُعقد بطلب من وزير العدل في أفريقيا الوسطى، سيشهد بيع 3 عقارات تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو”، تشمل عمارة “باسيفيك 2 بسعر افتتاحي يبلغ ملياري فرنك سيفا، كما ستُعلن في المزاد عمارة “لايكو إفريقيا الوسطى” المكونة من مكاتب وشقق، بسعر افتتاحي يبلغ 3 مليار فرنك سيفا، إضافة إلى مبنى “فارنيدو” بسعر افتتاحي يبلغ 1.76 مليار فرنك سيفا.