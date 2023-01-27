دبلوماسي إيطالي سابق يدعو إلى استعادة زمام المبادرة في ليبيا

دعا نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق ماريو جيرو بلاده إلى استعادة زمام المبادرة في ليبيا من الهيمنة التركية والروسية، الأمر الذي يمثل مشكلة لروما.

جاء ذلك في تصريح إلى مجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الإيطالية اليوم الجمعة، عشية زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لطرابلس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وأضاف جيرو: “المسار صعب، فنحن نتحدث عن ملف معقد للغاية، يتعين على حكومة ميلوني أن تظهر فيه قدرة سياسية”، متابعا: “حقيقة أننا نسلك هذه الطريق الصعبة أمر إيجابي أصلا”، مشيرا في هذا السياق إلى اختفاء الحكومات الإيطالية من المشهد الليبي بسبب التنافس مع فرنسا أيضا.

وأكد أن استمرار انقسام ليبيا كما هو الأمر حاليا سيمثل “هزيمة للمجتمع الدولي ومثالا خطيرا للغاية للعديد من” القضايا الدولية الأخرى.