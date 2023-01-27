بن قدارة: الاستثمارات المُنتظرة من «إيني» لم نشهدها منذ ربع قرن

قال فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن الاستثمارات المُنتظرة من شركة إيني في ليبيا، لم يشهدها قطاع الطاقة منذ أكثر من ربع قرن.

وأكد بن قدارة، في تصريحات صحفية لـ«بلومبرج»، أن هذه الاستثمارات بمثابة رسالة واضحة لمجتمع الأعمال الدولي بأن ليبيا تجاوزت مرحلة المخاطر السياسية.

ولفت إلى الحقلين اللذين ستستثمر فيهما “إيني” سيستغرق تطويرهما نحو ثلاثة أعوام ونصف، واحتياطيات الحقلين تُقدَّر بـ6 تريليون قدم مكعبة، وقد يضخان بمعدل 850 مليون قدم مكعبة يومياً لمدة 25 عامًا.

وأكد أن الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ النفط انتهت، والجميع مقتنع الآن بأنه لا فائدة من الإغلاقات.

وأشار إلى أن معظم شركات خدمات النفط عادت إلى الحقول، والوضع الأمني في الحقول أصبح مستقرًا.

وشدد على أن المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة، مثل خطوط أنابيب النفط.