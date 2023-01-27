السفيرة البريطانية: المؤسسات الليبية لديها شرعية مشكوك فيها ويجب الوصول إلى الانتخابات

قالت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، إنه يجب الوصول إلى حل وسط من جميع قادة ليبيا للعودة إلى المسار الصحيح نحو الانتخابات.

وأضافت هورندال، بحسب مقطع صوتي نشرته على تويتر -قالت إنه في مداخلة مع إذاعة BBC البريطانية- أن جميع المؤسسات لديها شرعية مشكوك فيها وهناك انقسامات حادة بينها وتعاني لتقديم الخدمات لليبيين.

وقبل يومين، دعت السفيرة البريطانية إلى توسيع نطاق المحادثات الراهنة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري بضم الكثير من الأطياف السياسية إليها؛ لضمان نجاحها، مع التركيز على تذليل العقبات السياسية والقانونية.

وقالت هورندال: “أود أن أرى إجراء حقيقي يُظهر أنهم مستعدون لوضع مصلحة ليبيا أولا”، موضحة أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، خلال الاحتفال بعيد استقلال ليبيا، دعاهم بالمثل لإعطاء الأولوية لاحتياجات الوطن.

وأضافت: “أريد أيضا أن أتّبع نهجا إيجابيا، وهو تشجيع جميع الأفراد والجماعات على رؤية أن لديهم جميعا شيئا ما يكسبونه من خلال الانخراط السلمي في عملية حوار سياسي، من خلال محادثاتي مع الليبيين من جميع الأعمار والخلفيات بجميع أنحاء البلاد.. أعتقد أنه من الواضح أن هذا ما يريدون رؤيته”.