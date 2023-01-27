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نوفا: ميلوني ستلتقي خلال زيارتها ليبيا المنفي والدبيبة وستعقد اتفاقية بين إيني ومؤسسة النفط

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكدت وكالة “نوفا”، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستلتقي خلال زيارتها إلى ليبيا، برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، فضلاً عن وزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي.

ونقلاً عن الوكالة فإن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقية بين شركة “إيني” والمؤسسة الوطينة للنفط، بشأن التنقيب عن النفط والغاز، كما ستبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر والهجرة غير القانونية.

هذا وتسعى ميلوني وفق الوكالة، إلى تعميق العلاقات السياسية والتعاون في قطاع الطاقة بين إيطاليا والقارة الأفريقية.

الوسوم

إيني الإيطالية المؤسسة الوطنية للنفط جورجيا ميلوني ليبيا

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الوطن الليبية

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