انتخاب ليبيا نائباً لرئيس لجنة المراجعة ببرنامج الشباب الإقليمي لـ«الساحل والصحراء»

قالت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن ليبيا تشارك في اجتماع برنامج الشباب الإقليمي لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المقام بدولة تشاد.

وأكد حكومة الدبيبة، في بيان لها، إن الاجتماع جاء بمشاركة أحمد المقطوف مدير إدارة الفروع بوزارة الشباب، ممثلاً عن وزارة الشباب بحكومتها في أعمال اجتماع الخبراء للمراجعة والمصادقة على برنامج الشباب الإقليمي للدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء.

جاء ذلك بحضور الأمين التنفيذي لتجمع (س ص) وخبراء بالوزارات المكلفة بالشباب في الدول الأعضاء بالتجمع، واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف بمنطقة الساحل، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه تم انتخاب ليبيا نائباً لرئيس اللجنة لمراجعة برنامج الشباب الإقليمي لتجمع الساحل والصحراء (س ص) بهذا المؤتمر.