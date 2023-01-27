الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية إدارة وتوزيع الموارد النفطية بشفافية وعدالة في ليبيا

الوطن| رصد

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة إلى إدارة وتوزيع الموارد النفطية بشفافية وعدالة وتقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا لصالح جميع المواطنين.

ستانو وفي تصريحات صحفية أوضح أن الاتحاد الأوروربي أكد موقفه بتجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الموقعة في أكتوبر 2022، مشيراً إلى أن مصالح اقتصادية قوية تربط الاتحاد الأوروبي مع ليبيا.

هذا وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنهم مستعدون للتعاون مع ليبيا، ولكن لا بد من تهيئة الظروف لفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وفق تعبيره.