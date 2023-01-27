معيوف: إيطاليا كدولة ليست بحاجة لتوقيع اتفاقية جديدة

قال المستشار النفطي عبد الجليل معيوف، إن هذه المحاولة من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية تذهب في نفس السياق الذي تقوم به شركة “إيني” الإيطالية والتي وقعت اتفاقية للاستكشاف مع المؤسسة الوطنية للنفط قيمتها 8 مليارات دولار.

معيوف، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن إيطاليا كدولة ليست بحاجة لتوقيع اتفاقية جديدة، خاصة أن لديها ستة امتيازات نفطية منتجة، تصدر الغاز إلى إيطاليا منذ عدة عقود، والذي يمثل نحو 15 % من استهلاك إيطاليا.