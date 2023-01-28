مالية الدبيبة تبحث فرص تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال

الوطن| رصد

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية خالد المبروك بصفته محافظ ليبيا في البنك الأفريقي للتنمية، مع رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، فرص تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال، وذلك عبر لقاء على هامش المشاركة في قمة داكار 2 التي نظمها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة السنغالية.

وبحسب بيان وزارة المالية، فقد شارك المبروك في اجتماعات قمة داكار، لمناقشة السبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، إضافة إلى موضوع تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال، واستقطاب استثمارات ليبية جديدة في مجال العقاري والزراعي وصيد الأسماك والصناعات الغذائية.