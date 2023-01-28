«العقوري» يستنكر واقعة حرق المصحف ويطالب السويد بالحزم وعدم التخاذل

استنكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري” تساهل الحكومة السويدية تجاه حرق المصحف الشريف في ستوكهولم.

وأدانت لجنة الشؤون الخارجية، في بيان لها، واقعة حرق المصحف من قبل متطرف في العاصمة ستوكهولم أمام السفارة التركية، مؤكدة أن ذلك العمل مهين للغاية وأحد جرائم الكراهية ولا يعتبر حرية تعبير، واستفزاز لمشاعر المسلمين في كل مكان.

وعبرت اللجنة عن بالغ استيائها من تقاعس الحكومة السويدية عن اتخاذ إجراءات رادعة بخصوص الحادث المشين مما يشجع على تكرارها.

وطالبت اللجنة، سفيرة السويد لدى ليبيا بشرح موقف حكومتها تجاه الحادثة.

وشددت اللجنة، على أن موقف الحكومة السويدية المتخاذل يهدد العلاقات بين البلدين ومصالح السويد في المنطقة، لأن ذلك يعتبر تساهلا مع انتهاك مبدأ احترام الأديان والتعايش بين الشعوب والثقافات المختلفة، وطالبت بموقف أكثر حزماً.

وأكدت اللجنة، ضرورة العمل الجاد على منع حوداث أزدراء الأديان، وتشديد القوانين تجاه ذلك، والتصرف بحزم تجاه أي أفعال لا تحترم مقدسات الآخرين.