مالطا تمنح ترخيص استكشاف في مناطق متنازع عليها مع ليبيا في المتوسط

حصلت شركة “ألبيون إينرجي” البريطانية، على ترخيص استكشاف من قبل الحكومة المالطية لإجراء دراسات جيولوجية في منطقتين متنازع حولهما مع إيطاليا وليبيا.

ودخلت الحكومة المالطية في اتفاقية دراسة استكشافية لمدة عامين مع شركة Albion Energy Malta Limited مع إمكانية تمديدها لمدة عامين آخرين، مع مراعاة برنامج عمل إضافي.

الترخيص المالطي، بحسب ما نشرت صحيفة “مالطا توداي”، تم منحه في المنطقتين البحريتين 2 و7 اللتين تغطيان مساحة 18000 كيلومتر مربع على جزء من الجرف القاري وهي منطقة الخلاف المذكورة.

ففي العام 1980 ، أرسلت ليبيا زوارق حربية لوقف عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة 2 بعد أن منحت مالطا رخصة استكشاف لشركة إيطالية، وهي ما ترفضه ليبيا التي تؤكد ملكيتها للمنطقة، وانتهى الأمر بالقضية أمام محكمة العدل الدولية.

” style=”height: 497px;”>