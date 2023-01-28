غداً.. مؤسسة النفط الليبية توقع اتفاق مع “إيني” لتطوير حقلي غاز

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، إن شركة «إيني» الإيطالية وافقت على استثمار ثمانية مليارات دولار لتطوير حقلي غاز في ليبيا، موضحا أن قطاع الطاقة لم يشهد استثمارا بهذا الحجم لأكثر من ربع قرن.

وأضاف بن قدارة في حوار مع أحد وكالات الأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه الاستثمار رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن الدولة الليبية قد اجتازت مرحلة المخاطر السياسية.

وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة مثل خطوط أنابيب النفط.

ومن المقرر أن توقع “إيني” والمؤسسة الوطنية للنفط، غدا السبت، اتفاقا سيؤدي إلى تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا، وقد تحضر رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، مراسم التوقيع، حيث من المقرر أن تبدأ زيارة إلى ليبيا في اليوم نفسه.

وأكد بن قدارة أن الحقلين اللذين ستستثمر فيهما “إيني” سيستغرق تطويرهما نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، وأوضح أن احتياطاتهما تقدر بستة تريليونات قدم مكعب، وسيكونان قادرين على الضخ بمعدل 850 مليون قدم مكعب يوميا لمدة 25 عاما.