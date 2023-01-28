السعيطي: الأولوية للانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية

قال النائب فتح الله السعيطي، إن الأولوية للانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية رغم تعارض ذلك مع مصلحته.

جاء ذلك خلال لقائه بعض النشطاء السياسيين بهدف طرح تساؤلاتهم حول الوضع الراهن.

وأضاف السعيطي، أن المصالحة موجودة شعبياً وأطياف المجتمع الليبي متقاربة، إلا أن ليبيا تحتاج مصالحة سياسية وتقبلاً للاختلاف للوصول إلى التسوية.

وتابع النائب السعيطي:” كنت مؤيداً لعبدالحميد لدبيبة في ملتقى الحوار إلا أن موقفي تغير عندما انحاز هو لمصالحه”.

واستطرد السعيطي:” علاقتي بفتحي باشاغا جيدة لكن إذا تشكلت حكومة موحدة فإن ليبيا أكبر من الجميع”.