لجنة الخارجية تستنكر تساهل الحكومة السويدية مع واقعة حرق المصحف

العنوان – بنغازي

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تساهل الحكومة السويدية تجاه واقعة حرق المصحف من قبل متطرف في العاصمة ستوكهولم أمام السفارة التركية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن حرق المصحف الشريف في ستوكهولم عمل مهين للغاية وأحد جرائم الكراهية ولا يعتبر حرية للتعبير.

واوضحت أن هذا العمل استفزاز لمشاعر المسلمين في كل مكان ، رافضة تقاعس الحكومة السويدية على اتخاذ إجراءات رادعة بخصوص الحادث المشين مما يشجع على تكرارها.

وطالبت اللجنة سفيرة السويد لدى ليبيا بشرح موقف حكومتها تجاه الحادثه، مشددة بأن موقف الحكومة السويدية المتخاذل يهدد العلاقات بين البلدين ومصالح السويد في المنطقة.

وذكرت اللجنة أن تساهل الحكومة السويدية يعد انتهاكًا لمبدأ احترام الأديان والتعايش بين الشعوب والثقافات المختلفة، مطالبة بموقف أكثر حزما.

ودعت اللجنة إلى ضرورة العمل الجاد على منع حوادث ازدراء الأديان ، وتشديد القوانين تجاه ذلك، والتصرف بحزم تجاه أي أفعال لاتحترم مقدسات الآخرين.