منظمة ليبية تتهم الدبيبة بعقد صفقة لبيع أصول بشركة “مليته” النفطية

وجهت منظمة ليبية اتهامات للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالسعي لعقد صفقة مع شركة “إيني” الإيطالية للغاز، تقضي ببيعها أصولًا في شركة “مليته” للنفط والغاز المملوكة للدولة، مقابل ديون مستحقة.

وقالت مبادرة القوى الوطنية الليبية في بيان رسمي لها: “الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط تسعيان لترتيب ديون مستحقة على شركة مليته، وتقدر بتسعة مليارات دولار لصالح شركة إيني الإيطالية، وذلك بسبب عدم قدرتها على دفع حصة شركة إيني من الإنتاج“.

وأضاف البيان “الحكومة ستبيع أصولًا من شركة مليته لصالح شركة إيني، وستمنحها امتيازات أخرى مقابل هذا المبلغ، الذي يمكن أن تعوضه الشركة الليبية خلال سنة من الإنتاج“.

من جهته، قال المتحدث باسم المبادرة محمد شوبار في تصريحات صحفية إن السبب الرئيسي لتراكم الديون على شركة “مليتة” هو الفساد المالي والإداري الذي ضرب كل المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن “معظم العقود التي تم إبرامها هي عقود فاسدة، ذلك أن انتشار ظاهرة الرشوة والمحسوبية في إبرام العقود، جعلت كثيرا من الشركات الأجنبية المشهود لها بالسمعة الجيدة توقف معاملاتها مع المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبة، التي لا تسعى لشيء إلا لمصالحها“، كاشفًا أن الاتفاق تم بالفعل، ومن المتوقع إبرام العقد خلال الزيارة المرتقبة للحكومة الإيطالية الأسبوع المقبل.