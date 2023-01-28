حمزة عن لقاء «الضاوي وأوردمان»: دعم لأحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة

وصف أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لقاء معمر الضاوي آمر “الكتيبة 55” التابعة للدبيبة، ونائب السفير الأمريكي ليزلي أوردمان، بـ«الفضيحة ووصمة العار السياسية» غير مسبوقة للسفارة الأمريكية.

وقال حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في الحقيقة فضيحة ووصمة عار سياسية غير مسبوقة للسفارة الأمريكية، أن تجلس وتتحاور مع أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة الضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة ضد مواطنين ليبيين ومهاجرين أيضا متواجدين بمركز إيواء المهاجرين”.

وأضاف حمزة، في اتهامه لـ”معمر الضاوي”:” أنه من المتورطين في زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض لسيادة القانون والعدالة”.

واعتبر حمزة، أن لقاء معمر الضاوي ونائب السفير الأمريكي ليزلي أوردمان، دعم سياسي لشخص خارج عن القانون، في إشارة للضاوي.

وكان معمر الضاوي آمر “الكتيبة 55” التابعة للدبيبة بحث مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا ليزلي أوردمان، المواضيع الثنائية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.