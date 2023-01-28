قشوط: هناك سباق محتدم بين تركيا و إيطاليا لتقاسم الغاز داخل الحدود البحرية الليبية

العنوان – طرابلس
قال الناشط والمدون محمد قشوط إن هناك سباق محتدم بين تركيا و إيطاليا خلال هذه الأيام لتقاسم ثروات الغاز داخل الحدود البحرية الليبية.
وأضاف قشوط في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ارئيس التركي رجب أردوغان بدأ في مساعي إضفاء صبغة قانونية داخل البرلمان التركي على اتفاقيته الباطلة مع عائلة الدبيبة”.
وتابع الناشط والمدون :”من جهة أخرى ستصل رئيسة وزراء إيطاليا إلى طرابلس لتوقيع اتفاقية مشابهة”.
يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني تعتزم توقيع اتفاق نفطي مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
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