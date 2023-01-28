قشوط: هناك سباق محتدم بين تركيا و إيطاليا لتقاسم الغاز داخل الحدود البحرية الليبية

العنوان – طرابلس

قال الناشط والمدون محمد قشوط إن هناك سباق محتدم بين تركيا و إيطاليا خلال هذه الأيام لتقاسم ثروات الغاز داخل الحدود البحرية الليبية.

وأضاف قشوط في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ارئيس التركي رجب أردوغان بدأ في مساعي إضفاء صبغة قانونية داخل البرلمان التركي على اتفاقيته الباطلة مع عائلة الدبيبة”.

وتابع الناشط والمدون :”من جهة أخرى ستصل رئيسة وزراء إيطاليا إلى طرابلس لتوقيع اتفاقية مشابهة”.

يشار إلى أن رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية جورجا ملوني تعتزم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬نفطي‭ ‬مع‭ ‬حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.‭ ‬‭