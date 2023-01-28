وزير النفط الليبي: ليس لدينا فائضا من الغاز لتصديره

أكد محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أن ليبيا لا تمتلك فائضا من الغاز لتصديره، مشددا على أن محطات الكهرباء لازالت تحتاج إليه من أجل تشغيلها.

وقال وزير النفط في تصريحات صحفية له: “نصدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يوميا، ولا زال لدينا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء، ونخطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتمادا على شروط تنافسية”.

وأضاف: “نعمل على الدخول في استكشافات جديدة وستكون مفتوحة، تعتمد على الشروط التي توضع في الجولات الاستكشافي

وتابع وزير النفط: “توقيع الاتفاقيات الجديدة سيعتمد على مدى نجاح الشركات المساهمة للحصول على قطعة استكشافية أو تطوير الجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة ولم تطور”.