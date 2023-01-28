الصغير: أي اتفاقيات طويلة المدى يشوبها عدم المشروعية

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، إن أي اتفاقيات طويلة المدى في الوقت الحالي يشوبها عدم المشروعية، ناهيك عن كونها ستكون أقرب لعقود الإذعان منها للاتفاقيات.

الصغير، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: ”لا مصلحة لليبيا وشعبها في الدخول في صراعات حول مصادر الطاقة مع الدول المنتجة والمستهلكة والمنتجين الدوليين”.

وتابع:” الحكمة والتروي يجب أن يكونا حاضرين في أذهان منْ يتولون المرحلة وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة”.

واستطرد: ”النظر في الأمر من زاوية واحدة وهي زيادة الإنتاج وبالتالي الواردات هو عدم إدراك لمخاطر هذه الملفات، وأي توقيع مع إيطاليا أو غيرها الآن هو عقود إذعان وليس اتفاقيات أي بين منْ يملك ومنْ لا خيار له”.