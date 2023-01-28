مدير «الرقابة على الأغذية» يلتقي مسؤولة منظمة الغذاء العالمي

التقى مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف، مع مسوؤلة قطاع الشرق الأوسط لمنظمة الغذاء العالمي، بمقر فرع طرابلس، يرافقها السفير التشيكي لدى ليبيا.

وجاء هذا اللقاء بين الجانبين للاطلاع على دور المركز فيما يخص جودة الأغذية والأدوية التي يتم توريدها عن طريق المنظمة على شكل إعانات .

ومن جانبه، أعرب مدير عام المركز، عن امتنانه لهذا اللقاء، مشددا على ضرورة أن تكون شحنات الأغذية والأدوية الموردة عن طريق منظمة الغذاء العالمي ذات جودة عالية تطابق المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية .

ومن جانبه، أثنى السفير التشيكي، على دور المركز في حماية المستهلك وأنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها المركز في مجال اختصاصاته المناطه به.

ومن جانب أخر، ناقش الجانبان أوجه تقديم وتحقيق التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز المناظرة للمركز خارجياً وتبادل الخبرات معها ، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك .