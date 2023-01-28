الطقس في ليبيا.. أجواء باردة ودرجات الحرارة تصل لـ”صفر” ببعض المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء باردة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة، وتكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية، حيث تقترب من الصفر.

وكشفت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، عن أن السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، مع وجود فرصة جيدة لسقوط الأمطار مساء الإثنين المقبل.

في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و16 درجة على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة.

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أما في السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة.