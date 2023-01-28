البيوضي يدعو الدبيبة للتوقف عن بيع الوهم للناس

الوطن| رصد

قال المترشح الرئاسي إن نشر رئيس ما وصفها بحكومة الوهم -في إشارة إلى عبد الحميد الدبيبة- لفيديو عن زاوية المحجوب ومشروع البنية التحتية فيها، يثبت أنه يمارس أكبر عملية تضليل وبيع للوهم، معتبراً أّلا علاقة لهذا المشروع بخطة العودة إلى الحياة.

وأوضح البيوضي أن هذا المشروع بدأ في 2008 وتوقف في أحداث الثورة، واستُؤنف العمل به في 2012 وتعثر لسنوات، رغم أن الشركة التركية لم تغادر ليبيا ولم تمس معداته نهائياً، منوهاً بأن قيمة المشروع المالية مرصودة وأنه تعثر لأسباب مختلفة، موجهاً دعوته للدبيبة بالتوقف عن بيع الوهم.