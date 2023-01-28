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نوفا الإيطالية: ميلوني ستلتقي المنفي والدبيبة والمنقوش والطرابلسي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

يعقد الوفد الإيطالي برئاسة رئيس الوزراء جورجا مِلوني، سلسلة لقاءات من بينها لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش ووزير داخليته المكلف الميليشياوي عماد الطرابلسي، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.

وأوضحت وكالة نوفا، أن هناك 3 ملفات رئيسية مدرجة في أجندة الزيارة وهي ملف الطاقة واستعادة الاستقرار في ليبيا وملف مكافحة الهجرة.

الطرفان سيشهدان توقيع بعض الاتفاقيات لا سيما الاتفاقية المبرمة بين شركة الطاقة إيني ومؤسسة النفط الوطنية الليبية، وفقا لوكالة نوفا.

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قناة ليبيا الحدث

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