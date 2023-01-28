بعد ساعــات.. شرطة قصر الاخيار تضبط مطلوب في جــريمة قــتل وخــطف

تمكنت العناصر الامنية في مركز قصر الاخيار من ضبط مطلوب في جريمة قتل وخطف لمواطن .

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أنه و”بعد ورود بلاغ لمركز شرطة قصر الاخيار بمديرية أمن طرابلس من المواطن “ع.م.ا” بشأن تعرض أخيه للخطف وسماع ذوي إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين الهوية أثناء جنيه لثمار الزيتون داخل مزرعته بحضور العمال الذين كانوا معهم لجني ثمان الزيتون…حيث أفاد العمال بنوع المركبة التي قامت باقتياد أخيه وتعرضه لإطلاق نار”.

وعلى الفور تم إبلاغ مدير الأمن من قبل ضابط غفر المركز حيث تم تكليف جميع أعضاء المركز والوحدات داخل نطاق مديرية أمن القره بوللي بالبحث في المصحات عن وجود مصاب دون جدوى.

وبنفس التاريخ 2612023 أفاد رئيس مركز شرطة قصر الاخيار وأعضاء البحث الجنائي بوجود نفس مواصفات المركبة في طريق النهر وعند الوصول لمكان المركبة تبين وجود جـثـة مقيدة اليدين من الخلف بواسطة حبل داخل المركبة وعليها إطلاق نــار بواسطة بندقية صيد موجودة في منطقة العانة وبمسافة قصيرة.

كما تبين وجود الجاني مختبئ تحت أحد الثباث وبحوزته خرطوش البندقية ومسدس تركي وسكين وهو في حالة سكر وأعترف بقيامه بالجريمة.

ومن خلال البحث في قيودات المركز تبين إنه قد ارتكب جريمة قتل في السابق…وان المجني عليه ابن أخيه وذلك لسبب نزاع على بيع قطعة أرض.

واتخذت الإجراءات الاولية حيال الواقعة وتم إبلاغ النيابة العامة.