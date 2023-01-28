«مالطا تو داي»: مالطا تمنح ترخيصًا للاستكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها

منحت مالطا، ترخيصًا لشركة نفطية للاستكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا و إيطاليا، وفق ما ذكرته صحيفة “مالطا تو داي”.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن المنطقة التي منحت مالطا ترخيصًا للاستكشاف فيها، سبق وأرسلت ليبيا عام 1980 زوارق بحرية، لوقف عمليات التنقيب فيها، بعدما منحت مالطا حينها، رخصة استكشاف لشركة إيطالية.

القضية وصلت إلى محكمة العدل الدولية، التي حكمت بأن المنطقة خط وسط بين مالطا وليبيا، ولكن تم تعطيل الحكم بسبب مطالبة إيطاليا بحقوقها في المنطقة، وفقا للصحيفة ذاتها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مالطا منحت شركة “ألبيون إنيرجي” ترخيصا للاستكتشاف وإجراء دراسات جيولوجية في المنطقتين 2 و 7، والتي تغطي نحو 18000 كيلومتر مربع من الجرف القاري لمالطا.

وتابعت الصحيفة:” مالطا كانت تحاول إجراء دراسات في نفس المنطقتين عام 2007، ولكن أوقفتها بعد مطالبة إيطالية بحقوقها عام 2015″.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الحكومة المالطية وقعت عقدًا مع الشركة لمدة عامين، للقيام بأعمال الاستكشاف وإجراء دراسات جيولوجية في المنطقتين.

الحكومة المالطية لم تشر في بياناتها إلى الخلافات مع إيطاليا وليبيا حول هذه المنطقة، وما إذا كان تم حلها أو الوصول إلى تفاهمات معهما أم لا، بحسب تقرير الصحيفة المالطية.