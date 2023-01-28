دعوة إيطالية لاستعادة زمام المبادرة في ليبيا من قبضة تركيا وروسيا

الوطن| رصد

دعا نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق “ماريو جيرو” بلاده إلى استعادة زمام المبادرة في ليبيا من الهيمنة التركية والروسية، الأمر الذي قال إنه يمثل مشلكة لروما.

تصريح جيرو جاء في حديث مع مجموعة أدنكرونوس الإعلامية الإيطالية، تزامناً مع زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لطرابلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

ودعا جيرو حكومة ميلوني إلى أن تُظهر قدرة سياسية في التعامل مع الملف الليبي الذي وصفه بالمعقد للغاية، معتبراً أن سير بلاده في هذه الطريق الصعبة أمر إيجابي بحد ذاته، في إشارة إلى اختفاء الحكومات الإيطالية من المشهد الليبي بسبب التنافس مع فرنسا سابقاً.

وحول استمرار انقسام ليبيا كما هو الأمر حالياً، أكد جيرو أن ذلك سيمثل هزيمة للمجتمع الدولي ومثالاً خطيراً للغاية للعديد من القضايا الدولية الأخرى.