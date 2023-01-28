“برلمانيات من أجل ليبيا” تدين الهجوم على منزل النائب “السويح” في طرابلس

الوطن| رصد

دانت كتلة برلمانيات من أجل ليبيا الهجوم على منزل عضو مجلس النواب سارة السويح غرب طرابلس.

الكتلة وفي بيان لها أعلنت استنكارها بأشد العبارات للهجوم، فيما دعت للمصالحة والسلم والسلام المجتمعي والسعي للدفع بعجلة استقرار البلاد وفرض هيبة القانون وأجهزة الدولة، موضحة أن الهجوم جاء في الوقت الذي تطالب فيه الجهات الأمنية بضرورة الاضطلاع بدورها والقيام بواجبها على أكمل وجه لنشر الأمن وملاحقة من يعتدي على الحقوق المدنية لأي مواطن مهما كانت الذرائع، في إشارة لحادثة الاعتداء على منزل النائب السويح.

وأفادت كتلة برلمانيات من أجل ليبيا ألّا وجود لأي دولة يسعى الليبيون لبنائها قبل أن يستتب الأمن ويفرض القانون هيبته عن طريق أجهزته الشرعية.