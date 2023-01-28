القبض على قاتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار

تمكن أعضاء البحث الجنائي بمركز شرطة قصر الأخيار، من ضبط شخص أقدم على قتل ابن أخيه بسبب نزاع على بيع قطعة أرض.

وتعود الواقعة إلى ورود بلاغ للمركز من مواطن بشأن تعرض أخيه للخطف خلال جنيه ثمار الزيتون داخل مزرعته من قبل مجهولين، حيث أفاد العمال بالمزرعة عن مواصفات السيارة المستخدمة بالجريمة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الجمعة، فإنه تم ضبط الجاني وسلاح الجريمة

واكتشف رجال الأمن، الخميس الماضي، السيارة المبلغ عنها، وعثر بداخلها على جثة المجني عليه مقيد اليدين من الخلف، وفي منطقة العانة إثر طلق ناري من بندقية صيد.

وتمكن أعضاء البحث الجنائي، من ضبط الجاني، وهو عم الضحية، وهو في حالة سكر، وبحوزته سلاح الجريمة بندقية خرطوش، بالإضافة إلى مسدس تركي وسكين، واعترف بارتكابه الجريمة، كما اتضح أنه سبق تورطه في جريمة قتل في السابق، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معه.