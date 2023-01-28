بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 28 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 28 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد مع تكاثر للسحب من مساء يوم الغد على بعض مناطق الساحل يتخللها سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون جيدة الاثنين على اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الاثنين على اغلب المناطق خاصة المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية فمتغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10-16)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الاثنين على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي – المرج –مرتفعات الجبل الأخضر) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري) .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية الى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الكفرة مما تسبب في إثارة بعض الأتربة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ وتسجل تراجع يوم الاثنين على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:35)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:04).