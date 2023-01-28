الشح: على ميلوني عدم الانحياز إلى أي طرف خلال زيارتها إلى ليبيا

قال أشرف الشح المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، إن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المرتقبة للعاصمة طرابلس تظهر عودة روما إلى الملف الليبي، الذي يحمل أهمية استراتيجية خاصة لها، لكنه دعاها إلى إيضاح أن الزيارة لا تعني الانحياز إلى طرف دون آخر.

وبحسب تصريحه لمجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الإيطالية اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أضاف الشح: «يجب أن تنقل رسالة مفادها أنه ليس من الجيد أن تستمر ليبيا وشعبها بالانقسام في المؤسسات.

ولفت الشح، إلى أن الانتخابات يجب أن تجرى خلال العام 2023.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل جمود تام على الصعيد السياسي، في انتظار الاجتماع المقرر عقده بواشنطن منتصف شهر فبراير المقبل بين ممثلين عن الدول الفاعلة في الملف الليبي وهي «فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة ومصر وتركيا».