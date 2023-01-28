ليبيا وتونس تبحثان تنظيم حركة السلع بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين وذلك لرفع مستوى الصادرات و تسهيل حركة رجال الأعمال .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في تونس بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس مصطفى قدارة بحث سُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين، والتواصل المباشر لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالبلدين، كما أتفقا على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي.

ويأتي اللقاء في إطار التحضير لاجتماع اللجنة التحضرية لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بحكومة الوحدة الوطنية بين ليبيا وتونس، كذلك متابعة ما تم الاتفاق عليه بين وزير الاقتصاد والتجارة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات تونس بمحضر الاجتماع المؤرخ 16 نوفمبر 2022م.