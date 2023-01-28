الطقس في ليبيا.. أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد مع تكاثر السحب من مساء غد على بعض مناطق الساحل، يتخللها هطول أمطار متفرقة.

ففي راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الإثنين على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي – المرج – مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الإثنين على أغلب المناطق.