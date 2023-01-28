الرقابة على الأغذية يدعو منظمة الغذاء العالمي إلى الالتزام بالجودة في الشحنات الموردة إلى ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبدالله محمد عبدالله مع مسؤولة قطاع الشرق الأوسط لمنظمة الغذاء العالمي جودة الأغذية والأدوية الموردة من المنظمة على شكل إعانات، داعيا إلى الالتزام بجودة المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء في فرع المركز بالعاصمة طرابس الخميس، رفقة السفير التشيكي لدى ليبيا، حسب بيان المركز.

وأثنى السفير التشيكي على دور المركز في حماية المستهلك وأنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها في الاختصاصات المنوطة به.

وتناول اللقاء أوجه التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز الأجنبية المماثلة لمركز الرقابة على الأغذية وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.