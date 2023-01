التائب: من المبكر الحديث عن عدم وجود طرح أحمال.. والشبكة مستقرة بالمقارنة مع العام الماضي

ليبيا – قال الناطق الرسمي للشركة العامة للكهرباء وئام التائب إن هناك صيانة لعدد من المحطات منها أعمال العمرة للوحدة الغازية الأولى في محطة مصراتة للدورة المزدوجة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 325 ميغاوات، وتمت بنسبة إنجاز 90%، بالإضافة إلى محطة الرويس بغرب البلاد بنسبة إنجاز 60%، وكذلك محطة الخمس وغيرها.

التائب وحول عودة انقطاعات الكهرباء مجددًا وإمكانية الوصول إلى صفر طرح أحمال (قطع الكهرباء)، قال: “من المبكر الحديث عن عدم وجود طرح الأحمال، والشبكة مستقرة بالمقارنة مع العام الماضي”.

