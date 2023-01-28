رئيسة وزراء إيطاليا تزور ليبيا اليوم.. وملف الهجرة على رأس قائمة المناقشات

تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس، اليوم السبت، وسيرافقها فيها وزيرا الخارجية أنطونيو تاياني، والداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

ومن المقرر أن يكون ملف ضبط قوارب الهجرة القادمة من سواحل ليبيا حاضرا في مباحثات رئيسة الحكومة الإيطالية في طرابلس.

ويتواصل القلق وسط هيئات الإغاثة من الشروع في العمل بمرسوم جديد سنّته الحكومة اليمينية المتطرفة في روما يفرض قواعد جديدة على السفن المكلفة بإنقاذ أرواح آلاف اللاجئين والذي أسماه بعض البرلمانيين مرسوم إغراق السفن.

وطالب سياسيون إيطاليون رئيس الوزراء الإيطالية، بتقديم دعم حقيقي لجهود الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق جديدة للأزمة الليبية.