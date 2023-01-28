سهيل الغرياني: سنقيم دورة علمية يحاضر فيها الشيخ الساعدي عن السياسة الشرعية

قال سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة “التناصح”، إن مكتب الدعوة والإرشاد بمؤسسة التناصح بالتعاون مع مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب، يعلن عن إقامة الدورة العلمية التاسعة في العلوم الشرعية.

وفق تدوينة “الغرياني الإبن” فإن سامي الساعدي المسؤول الشرعي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب سيلقي في الدورة دروساً في مايسمى “السياسة الشرعية” وذلك بعد زيارته مؤخراً لأفغانستان ولقائه بقادة طالبان.

جاء ذلك في تدوينة بفيسبوك لقناة التناصح، أعاد نشرها على حسابه الخاص، تضمنت: “(السياسة الشرعية) لفضيلة الشيخ سامي الساعدي، و (الطريق إلى السعادة بين الزوجين) لفضيلة الشيخ علي مازن، وستقام الدورة بمركز الشيخ علي الغرياني للكتاب، وللراغبين في التسجيل: مراسلة صفحة مكتب الدعوة والإرشاد على فيس بوك”.