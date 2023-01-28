الدبيبة يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.

وبحسب وكالة “نوفا”، فإن الطرفين سيشهدان توقيع بعض الاتفاقيات، لا سيما الاتفاقية المبرمة بين شركة الطاقة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط لتطوير حقول الغاز البحرية.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قال لـ اقتصاد سكاي نيوز عربية، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع شركتي “إيني” و”بي.بي” للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط، موضحًا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري، لكن باحتياطات أكبر وأضاف أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.